Sánchez Cotrina propone un Plan de Emergencia para proteger a municipios de incendios forestales

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en una foto de archivo - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha propuesto este miércoles la elaboración de un Plan Extraordinario de Urgencia y Emergencias para eliminar la masa forestal del perímetro de los municipios con el fin de "proteger los cascos urbanos y la vida de los vecinos" ante grandes incendios forestales.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el líder de los socialistas extremeños ha propuesto que la Junta de Extremadura dote ese plan de 8 millones de euros, que contemple también la colaboración de los propios ayuntamientos y que se ponga en marcha de inmediato.

El PSOE de Extremadura presentará este plan en forma de iniciativa parlamentaria para su debate en la Asamblea de Extremadura tan pronto como sea posible, ya que "se trata de salvar la vida de muchos extremeños y extremeñas que han visto cómo durante el invierno no se ha hecho nada en el perímetro de sus municipios", ha explicado.

Cotrina ha reflexionado sobre que no solo "vale anunciar más medios para la extinción de incendios como está haciendo el gobierno de Guardiola en los últimos días, la pregunta es otra, debemos plantearnos qué respuesta podemos dar a los municipios asentados entre grandes masas forestales y a los que no se les ha hecho ni un solo trabajo de prevención durante todo el invierno".

En ese sentido, el líder de los socialistas ha recordado que en las últimas semanas "estamos presenciando mega incendios que están fuera de toda capacidad de extinción, como en el caso de Almería y Guadalajara, o el verano pasado en Jarilla".

Cotrina ha apuntado que la masa forestal que se acumula en el perímetro de muchos municipios no se elimina en invierno y es una tarea "fundamental para evitar en verano que los grandes incendios lleguen a los pueblos".

Según señala el PSOE extremeño en nota de prensa, este Plan Extraordinario de Urgencia y Emergencias se aplicaría en comarcas forestales como Las Hurdes, Sierra de Gata, Villuercas, Sierra de San Pedro, Sierra Gran de Hornachos, Sierras del Suroeste, Jerte, La vera, Ambroz, zonas de las sierras de La Raya, Monfragüe, La Siberia, La Serena, y Tentudía entre otras.

Según ha destacado, la solución "ya no es solo tener muchos y muy buenos medios de extinción, ante una nueva generación de incendios resulta fundamental también la prevención".

Este plan propuesto por el PSOE pretende que los ayuntamientos y la propia Junta de Extremadura puedan realizar desbroces en todos los municipios en riesgo para que haya al menos franjas de entre 50 y 100 metros de ancho sin vegetación, matorral o arboleda en sus perímetros. Se trata de establecer cortafuegos, que los socialistas consideran urgentes porque pueden salvar a municipios de las llamas.

"Se trata de una emergencia de protección civil porque estamos en época de riesgo alto y extremo de incendio y estas labores de prevención no están hechas", ha señalado Cotrina, quien ha considerado que "la Junta de Extremadura no debe echar balones fuera, tiene competencias, tiene medios y, sobre todo, tiene la obligación de hacerlo".