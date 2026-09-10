Sánchez Cotrina (PSOE) confía en el perfil "plural" de Gómez Parejo para acabar con la "inestabilidad" en Don Benito

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, junto al candidato en Don Benito, Manuel Gómez Parejo. - PSOE EXTREMADURA

DON BENITO (BADAJOZ), 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha considerado que el candidato socialista en Don Benito en las elecciones municipales de 2027, Manuel Gómez Parejo, cuenta con un perfil "plural" y que representa a la sociedad dombenitense, con el objetivo de lograr una mayoría absoluta que acabe con la "confrontación" y la "inestabilidad" en la quinta localidad más poblada de la comunidad autónoma.

El líder de los socialistas extremeños ha destacado que el candidato es "un informático que toda su vida profesional la ha vinculado a la agricultura y también un profesor por el que han pasado muchos alumnos y alumnas de esta ciudad". Por tanto, "un perfil muy necesario en un momento de inestabilidad y sobre todo de confrontación política", ha señalado Sánchez Cotrina, que le quiere decir a la ciudad de Don Benito que "viene para que haya calma social, que viene para recuperar la mayoría absoluta del Partido Socialista porque eso le da estabilidad a este municipio", que ha "pintado muy poco" para el gobierno de la Junta de Extremadura.

Un gobierno extremeño que dijo que iba a invertir en el Hospital de Don Benito-Villanueva pero que en las últimas semanas se ha visto "cómo se caen los techos" y "siempre hay una excusa para decir por qué no han podido hacer absolutamente nada" en este proyecto que está "absolutamente abandonado" por el gobierno de María Guardiola.

Por ello, ha reclamado que se preocupen "por los especialistas, que se preocupen por aquellas personas que tienen que entrar a tener una prueba diagnóstica, que se preocupen por toda aquella gente que necesita que la sanidad pública sea una referencia", ha abundado.

Por otro lado, se ha referido a la situación del Centro de Transportes, que está "cerrado, que está maltratado, que está abandonado, que está sucio, que está en riesgo de que haya vandalismo día sí y día también por la desidia de un gobierno que ha decidido echar" a la plantilla.

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