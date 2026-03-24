Sánchez Cotrina registra "el máximo" de avales y ofrece a otros aspirantes sumarse a su proyecto de "cohesión"

Yolanda García Seco y César Herrero en el registro de avales de la precandidatura de Álvaro Sánchez Cotrina para intentar liderar el PSOE extremeño - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La precandidatura de Álvaro Sánchez Cotrina ha registrado "el máximo" de avales para aspirar a la Secretaría General del PSOE extremeño, y tratará de "incorporar" a su proyecto de "cohesión" a otros aspirantes que así lo puedan desear.

De este modo, mantiene que es "posible" alcanzar aún una candidatura única para liderar el PSOE regional, aunque matiza que esto "no es imprescindible" y que, por tanto, son los militantes los que tienen "voz y voto" para decidir el futuro del partido. "Ningún miedo" a las primarias, ha reconocido.

"Eso (alcanzar aún una candidatura única) por nuestra parte desde luego siempre ha sido posible, pero no es imprescindible. Es decir, nosotros somos un partido democrático y los militantes tienen voz, voz y voto. Es decir, que es posible, pero no es obligatorio", ha espetado al respecto Yolanda García Seco, miembro de la precandidatura de Sánchez Cotrina, tras registrar esta mañana en la sede regional del PSOE, en Mérida, los avales de la misma.

Cabe apuntar que Sánchez Cotrina no ha podido acudir al registro de los avales de su proyecto al encontrarse por motivos familiares en la capital cacereña, en concreto, a la espera del posible nacimiento de su hijo.

De este modo, García Seco junto a César Herrero han sido los encargados de registrar los avales de un Sánchez Cotrina que, según ha destacado la primera, ha recibido "el apoyo de los militantes, el suficiente, y de las militantes para concurrir al proceso de primarias", algo por lo que están "muy satisfechos" y "muy agradecidos".

(((Más información en Europa Press)))