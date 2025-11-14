Santiago Auserón, el folk de Acetre y el flamenco de Salomé Pavón llegan este fin de semana al Gran Teatro de Cáceres

Santiago Auserón actúa este viernes, 14 de noviembre, en el Gran Teatro de Cáceres - TEATRO LÓPEZ DE AYALA

CÁCERES 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vocalista del grupo Radio Futura, Santiago Auserón, el folk fronterizo de Acetre y un espectáculo flamenco de la bailaora y cantaora Salomé Pavón, conforman la agenda cultural en el Gran Teatro de Cáceres para este fin de semana.

La primera cita es este viernes, a las 20,30 horas es con Santiago Auserón, que ha iniciado un nuevo proyecto musical con su álbum titulado 'Neraantzi'. Tras su etapa de acercamiento a las fronteras del rock y del son, viaja a Grecia para adaptar al castellano un repertorio selecto, en colaboración con Theodoros Karellas, cantante y guitarrista ateniense, y el buzukista Vaggelis Tzeretas, originario de la isla de Samos.

Con ellos ha grabado en Atenas versiones de clásicos griegos del siglo XX, ejemplos destacados del rebétiko popular y de la balada mediterránea, así como canciones de reciente composición. El álbum cuenta con invitados griegos de alto nivel y la cantante Anni B. Sweet.

El sábado, día 15, a las 21,00 horas, le llega el turno a Acetre que presenta su nuevo disco, el número 12 de su larga trayectoria de casi 50 años. En este nuevo trabajo, Acetre persigue reinterpretar la música tradicional e incluso transgredirla buscando nuevas sonoridades.

El grupo oliventino invita a sentirla como un código abierto a la creatividad y evocar los sonidos de músicas populares más cercanas en el tiempo: el sabor de las orquestinas de los años 30-40, el alborozo de las fiestas campestres o los ritmos alegres de las verbenas populares de los 60-70, en un deseo común de seguir celebrando "la tradición".

Junto a este nuevo trabajo también interpretarán los temas más conocidos de su amplio repertorio, informa el teatro cacereño en su página web.

El fin de semana concluye con el espectáculo flamenco de Salomé Pavón, el domingo a las 21,00 horas. Cantaora y bailaora gitana, nació en Madrid en el año de 1965. Hija del pianista y compositor Arturo Pavón es, por tanto, sobrina nieta de Tomás Pavón y Pastora Pavón (La Niña de los Peines).

Su madre, la tonadillera Luisa Ortega, le hace ser descendiente a su vez de grandes como El Planeta, Curro Dulce, El Gordo Viejo y otros nombres legendarios del cante gitano. Para rematar este árbol artístico, Salomé también es nieta de Manolo Caracol, ya que su madre Luisa, es una de los cuatro hijos de Caracol.

Las entradas para estos tres espectáculos se pueden adquirir en la página web del Gran Teatro o en las taquillas de la calle San Antón, en horario de miércoles a domingo de 11,30 A 14,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas.