La Semana Santa de Cáceres incluye varias novedades con cambios de recorridos en algunas procesiones

Publicado 02/03/2018 15:37:59 CET

La guía oficial se presenta este sábado con más de 150 actos programados por las 16 hermandades de la ciudad

CÁCERES, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Cáceres, declarada de Interés Turístico Internacional, presenta la guía oficial de la Unión de Cofradías Penitenciales este sábado, día 3, en un acto en el que se dará cuenta de las novedades que incluye este año la Pasión cacereña, como algunos cambios en los recorridos de varios desfiles procesionales.

Aparte de la representación de una Pasión Viviente, el jueves día 22, con la participación de más de 200 actores, músicos y extras por las calles del casco antiguo, los desfiles tradicionales de las 16 cofradías de la ciudad incluyen varias modificaciones en sus itinerarios, como el que ha incluido la Cofradía de Jesús de la Humildad y el Dulce Nombre y Esperanza, una de las dos de costaleros con las que cuenta la ciudad, que cambia de día y de recorrido.

Así, pasa del Sábado de Pasión, al Domingo de Ramos, y saldrá a la calle a las 15,45 horas para, por primera vez, abandonar el barrio El Vivero y Cabezarrubia y adentrarse en el centro de la ciudad hasta la Plaza Mayor. Después hará el camino de vuelta para regresar a su sede, la parroquia del Beato Spínola hacia las 22,30 horas.

Serán casi ocho horas de recorrido en lo que supondrá la procesión más larga de la Semana Santa Cacereña que "está más viva que nunca", ha indicado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, Santos Benítez.

También cambia su recorrido la procesión de la Cofradía de los Ramos y la de los Estudiantes, que cumple 60 años, realizará el acto del Sermón de las Siete Palabras en la plaza de San Jorge. La Cofradía del Espíritu Santo ha renovado parte de sus enseres por el 525 aniversario de su creación, que celebrará con una procesión extraordinaria por la parte antigua el sábado 17 de marzo, con la imagen del Cristo del Humilladero.

"Una Semana Santa con cambios para que todos los años no se vean las mismas imágenes y se puedan ver los distintos pasos procesionales en recorridos diferentes, porque la ciudad antigua y todos los aledaños ofrecen muchas oportunidades", ha incidido el presidente de los cofrades cacereños que añade que "no hay ninguna cofradía que no presente una novedad".

UNA NUEVA COFRADÍA

Benítez ha adelantado también que dentro de un par de años saldrá a la luz una cofradía nueva vinculada a los Hermanos de la Cruz Blanca y al Seminario Diocesano creada por "gente joven". Algunos de sus socios fundadores desfilarán ya este año con el distintivo de la hermandad que tiene sus estatutos en marcha y a la espera de la firma del obispo. La nueva cofradía podría ser una realidad en la Semana Santa de 2020.

De momento, las 16 hermandades realizarán desde el Sábado de Pasión, el día 24 de marzo, y hasta el Domingo de Resurrección, día 1 de abril, un total de 23 desfiles procesionales con medio centenar de pasos que incluyen imágenes de gran valor artístico.

La primera en el calendario procesional será la Cofradía del Cristo de la Victoria que partirá de la parroquia de San Juan Macías en La Mejostilla y la última será la procesión del Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría.

OTRAS ACTIVIDADES

Para ir abriendo boca, en el acto de mañana sábado se entregará el premio 'Juventud Cofrade' que organiza la cadena COPE y la Unión de Cofradías. El sábado, día 10, tendrá lugar la presentación de la Semana Santa de Cáceres en León, como viene siendo habitual en los últimos años en los que se da a conocer la Pasión cacereña en otras ciudades. Será en el ayuntamiento leonés a cargo de Alonso Redondo.

Ya el jueves 15 de marzo tendrá lugar el Pregón Oficial de la Semana Santa 2018, en el Gran Teatro a las 20,00 horas, que este año pronunciará Juan Narciso García-Plata, que fue presidente de la Unión de Cofradías durante cuatro años y que es miembro de siete hermandades.

Finalmente, para el viernes 16 de marzo está programado el Vía Crucis con el paso del Cristo del Calvario de la Cofradía de los Estudiantes, que celebran sesenta años desde su fundación.