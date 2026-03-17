El SES cifra en un 18,6% el seguimiento de la huelga de médicos en Extremadura

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MÉRIDA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha cifrado en un 18,6 por ciento el seguimiento de la huelga nacional de médicos este martes, día 17, en Extremadura.

Por provincias, el seguimiento ha sido de un 18,7 por ciento en la de Badajoz y de un 18,44 por ciento en la Cáceres, según los datos aportados por la Junta de Extremadura.

Cabe recordar que la huelga está convocada en protesta por el contenido del borrador del nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.