Un sistema con IA permitirá que los investigadores de la UEx obtengan su currículum oficial en un minuto

Junta y la UEx desarrollan un sistema con IA para que los investigadores obtengan su currículum oficial en un minuto - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y la Universidad de Extremadura han desarrollado una nueva herramienta digital que permite al personal investigador generar su Currículum Vitae Abreviado de la Agencia Española de Investigación (CVA-AEI) de forma automática, con datos oficiales de la UEx actualizados, en menos de un minuto con la ayuda de Inteligencia Artificial.

De esta forma, la UEx será la primera universidad española en ofrecer un CVA automático, sin la introducción de los datos de los usuarios, basado en datos abiertos y firmado oficialmente por Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Esta herramienta ha sido impulsada y financiada por la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación con una subvención de 50.000 euros.

El sistema ya está operativo y al servicio de todos los investigadores desde su perfil en el portal de divulgación, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Esta herramienta ha sido desarrollada desde un convenio de investigación, cuyo investigador principal es el profesor de la UEx Adolfo Lozano, y que incluía la contratación de un técnico.

Gracias a esta colaboración, se ha podido construir una solución avanzada, que recoge y procesa automáticamente la información curricular procedente del portal de datos abiertos de la UEx y de sus bases de datos institucionales, como datos personales, situación profesional y cargos ocupados, producción científica, proyectos competitivos, tesis dirigidas y demás méritos relevantes.

Tras identificarse, cada investigador accede a una plataforma donde todos sus datos oficiales aparecen ya cargados, sin necesidad de teclear ni revisar la información proporcionada.

La aplicación integra, además, asistentes basados en inteligencia artificial que permiten generar de forma automática el resumen investigador combinando abstracts de las publicaciones seleccionadas, analizar el TFM aportado para redactar su resumen, y destacar publicaciones y proyectos relevantes en función del tipo de convocatoria. Esto permite obtener un CVA personalizado, coherente y completo en muy poco tiempo, generalmente en menos de un minuto.

El CVA generado mediante esta herramienta es compatible con las plataformas oficiales del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y con el sistema CVN de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Para poner en marcha esta herramienta, se ha tenido que formalizar un acuerdo con esta fundación como responsable del estándar CV normalizado.

De esta forma, se permitirá que los investigadores de la UEx puedan actualizar sus perfiles institucionales incorporando directamente el PDF generado, integrando así de forma automática la información curricular más reciente en ambos sistemas.

Así, la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación destaca el desarrollo en Extremadura de un sistema "muy útil" al servicio de toda la comunidad investigadora.