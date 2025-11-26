El sorteo de la Bonoloto de este martes deja un premio de 40.000 euros en Cáceres

Archivo - Un apostante en una administración de loterías - EUROPA PRESS - Archivo
MÉRIDA/MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 25 de noviembre, ha dejado un premio de 40.232 euros en Cáceres, donde ha sido validado un boleto agraciado con un premio de segunda categoría.
La combinación ganadora ha estado formada por los números 5, 8, 13, 14, 21, 26. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.159.039,00 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 40.232 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 13 de Cáceres, situada en C.C. Carrefour; en el Despacho Receptor número 81.890 de Manises (Valencia), y en el número 96.320 de Madrid.
De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 126 boletos acertantes, que recibirán 479 euros. De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.729 boletos acertantes, que recibirán 16 euros. De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 92.022 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.