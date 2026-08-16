El sorteo de 'La Primitiva' de este sábado deja un boleto premiado con más de 13.000 euros en Badajoz

Despacho receptor 8745 de Badajoz. - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

MÉRIDA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de 'La Primitiva' de este pasado sábado ha dejado 13.416,3 euros en Badajoz gracias a un boleto premiado de Segunda Categoría (5 aciertos + complementario), vendido en despacho receptor número 8.745 de la capital pacense, situado en la calle República Dominicana, 11.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 15 de agosto de 2026, ha estado formada por los números 08, 13, 17, 23, 33 y 47. El número complementario ha sido el 11, el reintegro el 9 y el Joker, 2095565. La recaudación del sorteo ascendió a 10,59 millones de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy existe un boleto acertante De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), existe un boleto acertante que, con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos), cobrará la cantidad de 59.859.243,39 euros. Dicho boleto ha sido validado en la Administración de Loterías No 2 de Utebo (Zaragoza), situada en Avenida Navarra, 8-10.

El otro boleto acertante de Primera Categoría (6 aciertos) ha sido validado en el Despacho Receptor No 39.340 de Alosno (Huelva), situado en Condesa de Barbate, 2.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen 13 boletos acertantes que han sido validados, además de en Badajoz, en Barcelona, Almadén (Ciudad Real), Cee (A Coruña), Motril (Granada), Aracena (Huelva), Málaga, Pamplona, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Aldaia (Valencia) y Utebo (Zaragoza).