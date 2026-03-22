Statkraft abre la convocatoria de sus becas a estudiantes de la ESO, Bachillerato, FP y universidad de Talayuela

Archivo - Planta solar de Talayuela II de Statkraft, en Talayuela (Cáceres). - STATKRAFT - Archivo

CÁCERES, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Statkraft, empresa de energías renovables, abre este lunes, 23 de marzo, la convocatoria para solicitar las becas 'Atrayendo Talento' para estudiantes de la ESO, Bachillerato, FP y universidad empadronados en Talayuela.

Este programa de becas se enmarca en el Plan de Intervención Social firmado entre la compañía y el Ayuntamiento de Talayuela, que incluye iniciativas para beneficiar al municipio cacereño, se

La convocatoria estará abierta hasta el 23 de abril a través de la plataforma SmartRecruiters, donde se especifican los requerimientos y la documentación a presentar.

En esta segunda edición, se entregarán diez ayudas al estudio, dirigidas a jóvenes de entre 14 y 25 años y empadronados en Talayuela, que cuenten con los mejores expedientes en diversos ciclos educativos: ESO, Bachillerato, Formación Profesional (grado medio y superior) y grados universitarios y másteres en materia de energías renovables o en materias transversales (sostenibilidad, medio ambiente, legal, finanzas, comunicación) relacionadas con la transición energética.

En el caso de estudios de máster, se dará una beca de 1.500 euros; en el de grado universitario, de 1.250 euros; y en el de ciclo formativo de grado superior, de 950 euros. Para el mejor expediente de ciclo formativo de Grado Medio, la beca será de 750 euros.

También se darán cuatro becas para los mejores expedientes de Bachillerato: dos dotaciones individuales de 350 euros para el alumnado de primero de Bachillerato; y dos dotaciones individuales de 450 euros para el alumnado de Segundo de Bachillerato.

En cuanto a la ESO, se repartirán dos becas individuales de 250 euros cada una para los mejores expedientes para los alumnos de cuarto.

Statkraft resalta que este programa es parte de su "compromiso por impulsar la educación" y por "favorecer las comunidades locales donde desarrolla su actividad".

Actualmente, la compañía opera dos plantas solares fotovoltaicas en el municipio de Talayuela: una de ellas, con 300 megavatios (MW) de potencia instalada, y la otra, de 44,5 MW y en operación desde 2023.