El tiempo en Extremadura para este domingo, 29 de marzo de 2026

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MÉRIDA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 29 de marzo, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas máximas en descenso y las mínimas, con pocos cambios.

Así, los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 20 y los 6 grados y en Cáceres entre los 16 y los 4 grados centígrados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Podrían registrarse, además, heladas débiles en el norte montañoso.

Los vientos serán de componente noreste y flojos o moderados.