El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 24 de agosto de 2025

Archivo - Vista de varios chorros de agua de una fuente en Badajoz. Imagen de archivo - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 24 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos en general, con nubosidad de tipo alto por la tarde.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o experimentarán ligeros descensos, de modo que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 17 grados de mínima y 35 de máxima, y en la de Cáceres entre 18 y 34 grados.

Por su parte, los vientos soplarán a lo largo de la jornada de componentes sur y oeste, flojos.