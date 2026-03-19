El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 19 de marzo de 2026

Archivo - Cielo nuboso en Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 19 de marzo, intervalos de nubes altas aumentando a nuboso por el suroeste, con precipitaciones que serán más probables cuanto más hacia el oeste.

Las temperaturas, por su parte, se mantendrán sin cambios en el caso de las mínimas, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso, de modo que los termómetros oscilarán entre los 11 y los 22 grados en Badajoz; y entre los 10 y los 20 grados en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará de componentes este y sur, flojo con algunos intervalos moderados, según la previsión que avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).