El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 23 de julio de 2026

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Archivo - Varias personas en un parque - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 23 julio 2026 5:32
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   MÉRIDA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 23 de julio, cielos poco nubosos o despejados.

   Las temperaturas estarán en ligero descenso o sin cambios, de manera que en Badajoz los termómetros se moverán entre los 37 y los 18 grados y en Cáceres entre los 36 y los 19 grados.

   Por su parte, el viento soplará del oeste o suroeste, flojos, con algún intervalo de moderado.

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