El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 23 de julio de 2026

Archivo - Varias personas en un parque - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 23 de julio, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas estarán en ligero descenso o sin cambios, de manera que en Badajoz los termómetros se moverán entre los 37 y los 18 grados y en Cáceres entre los 36 y los 19 grados.

Por su parte, el viento soplará del oeste o suroeste, flojos, con algún intervalo de moderado.