El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 30 de abril de 2026

Archivo - Merida en un día con con nubes en el cielo.
Archivo - Merida en un día con con nubes en el cielo. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 30 abril 2026 5:31
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   MÉRIDA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 30 de abril, cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes bajas y altas, sin descartar alguna precipitación débil dispersa en el extremo norte, con probabilidad de brumas o bancos de niebla matinales.

   Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso, con termómetros que oscilarán entre los 8 y los 25 grados, mientras que en Cáceres el mercurio se moverá entre los 9 y los 24 grados.

   Viento variable, flojo con intervalos de moderado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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