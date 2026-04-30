El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 30 de abril de 2026

Archivo - Merida en un día con con nubes en el cielo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 30 de abril, cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes bajas y altas, sin descartar alguna precipitación débil dispersa en el extremo norte, con probabilidad de brumas o bancos de niebla matinales.

Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso, con termómetros que oscilarán entre los 8 y los 25 grados, mientras que en Cáceres el mercurio se moverá entre los 9 y los 24 grados.

Viento variable, flojo con intervalos de moderado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).