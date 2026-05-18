El tiempo en Extremadura para hoy lunes, día 18 de mayo de 2026

Archivo - Varios cerezos en la floración, en el Valle del Jerte, a 26 de marzo de 2026, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 18 de mayo, cielos poco nubosos con nubes altas, y algo de nubosidad de evolución por la tarde.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios, mientras que las máximas irán en ligero ascenso. En Badajoz, oscilarán entre los 27 y los 10 grados, mientras que en Cáceres irán de los 25 a los 10 grados centígrados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

El viento será, por lo general, de carácter flojo en toda la región y soplará de componente oeste o suroeste.