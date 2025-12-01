El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 1 de diciembre de 2025

Archivo - Una mujer abrigada con bufanda y gorro pasea por la ciudad - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 1 de diciembre, en Extremadura, cielos poco nubosos, predominando las nubes altas.

También se podrán registrar heladas débiles y dispersas en zonas de montaña y los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente sur.

Las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas con ligeros cambios. Así, los termómetros oscilarán entre 1 grado de mínima y 16 de máxima en Badajoz y entre 2 y 13 grados en Cáceres.