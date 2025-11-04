El tiempo en Extremadura hoy martes, 4 de noviembre de 2025

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 4 de noviembre, en Extremadura, cielos poco nubosos aumentando los intervalos nubosos en la segunda mitad del día, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en el norte. Tampoco se podrán descartar brumas y algún banco de niebla matinal.

Las temperaturas estarán en ligero ascenso, más acusado en las mínimas, de tal modo que los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 9 y los 26 grados y entre los 10 y los 22 en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán del sur, flojos con algún intervalo de moderado por la tarde, y rachas fuertes en el norte a últimas horas.