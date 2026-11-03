El tiempo en Extremadura para hoy martes, 3 de noviembre de 2026

Archivo - Transeúntes cruzando un puente. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, 3 de noviembre, cielos despejados o con intervalos de nubes altas, sin descartarse que se produzca alguna helada débil en cotas altas del norte montañoso de la región.

En cuanto a las temperaturas mínimas registrarán, o bien cambios ligeros, o bien permanecerán estables, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las máximas, en cambio, irán en descenso ligero o moderado.

En Badajoz, los termómetros se moverán entre los 24 y los 7 grados, mientras que en Cáceres bajarán hasta los 19 grados, con 7 de mínima.

En cuanto al viento, será de componente noreste y norte en la mitad norte, y de componente norte y noroeste en la mitad sur. Soplará flojo, por lo general, con algún intervalo moderado.