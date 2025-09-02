El tiempo en Extremadura para hoy martes, 2 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 2 de septiembre, en Extremadura, cielos poco nubosos, con algunas nubes altas, y vientos del oeste y noroeste, de carácter flojo con algún intervalo de moderado en el norte.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con ligeros cambios, y las máximas continuarán sin cambios o en ligero ascenso, que será localmente moderado en el extremo norte, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 13 grados de mínima y 31 de máxima, y en la de Cáceres marcarán entre 12 y 28 grados.