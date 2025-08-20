El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 20 de agosto

MÉRIDA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 19 de agosto, en Extremadura, cielo poco nuboso o despejado, sin descartar alguna nube de evolución en el norte montañoso o extremo oriental.
Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, de modo que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 16 grados de mínima y 34 de máxima, y en la de Cáceres entre 17 y 31 grados.
Por su parte, los vientos soplarán del oeste y noroeste, flojo con intervalos moderados.