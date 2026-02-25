El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 25 de febrero de 2026

Publicado: miércoles, 25 febrero 2026 5:32
   MÉRIDA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 25 de febrero, cielos poco nuboso con intervalos de nubosidad media y alta, con probables brumas y algún banco de niebla matinal aislado.

   Asimismo, se prevén cambios ligeros en las temperaturas, con mínimas en ascenso y máximas en descenso, de modo que los termómetros oscilarán entre los 8 y los 21 grados en Badajoz, así como entre los 10 y los 20 grados en Cáceres.

    Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente sur y sureste, tendiendo a variable, flojo en general, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

