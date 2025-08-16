El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 16 de agosto de 2025

Archivo - Una mujer camina con un helado en Badajoz. Imagen de archivo - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 16 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos así como vientos del oeste o variables que serán flojos en general.

Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o irán en ligero descenso, mientras que las máximas permanecerán igual.

De ese modo, los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 21 grados de mínima y 42 de máxima, y en la de Cáceres entre 22 y 40 grados.