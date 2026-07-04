El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 4 de julio de 2026

Archivo - Vista de varios chorros de agua de una fuente en Badajoz - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo
MÉRIDA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 4 de julio, en Extremadura, temperaturas muy altas, que obligarán a activar el aviso naranja en toda la región.
En conreto, las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz los termómetros oscilarán entre 24 grados de mínima y 42 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 24 y 40 grados.
Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna, y el viento será variable, de carácter flojo en general.