El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 11 de septiembre de 2026

Archivo - Una mujer corre en un día con los cielos despejados. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 11 de septiembre, en Extremadura, cielos poco nuboso o despejado, con pocos cambios en las temperaturas.

Así, las mínimas registrarán un ascenso en el tercio norte pero se mantendrán sin cambios o serán ligeros en el resto, mientras que las máximas subirán ligeramente.

De esta forma, los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 17 grados de mínima y 35 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 16 y 33 grados.

Por su parte, el viento soplará flojo de componente variable.