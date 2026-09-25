El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 25 de septiembre de 2026

Archivo - Una mujer se abanica durante la ola de calor, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España) - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Extremadura registrará este viernes, 25 de septiembre, cielos despejados o con nubes altas con temperaturas máximas altas o muy altas para la época del año.

El mercurio experimentará pocos cambios, a excepción de las mínimas que serán algo más altas en el cuadrante suroccidental, de modo que los termómetros oscilarán entre los 38 grados de máxima y 17 de mínima en Badajoz, y los 35 y 18 en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará variable tendiendo a componente oeste, flojo en general, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología.