El tiempo en Extremadura para este lunes, 16 de noviembre de 2026

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Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 16 noviembre 2026 5:37
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    MÉRIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 16 de noviembre, en Extremadura, cielos con intervalos nubosos, tendiendo a nubosos.

   La previsión contempla que se produzcan precipitaciones en el extremo norte, débiles en general, sin descartar que sean dispersas y ocasionales en el resto de zonas, más probables en el oeste.

   También pueden registrarse brumas y bancos de niebla matinales, que podrían ser localmente persistentes.

   En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas irán en ligero ascenso. En Badajoz, los termómetros se moverán entre los 21 y los 11 grados, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 18 y los 11 grados.

   El viento será de componente sur y suroeste, de carácter flojo con algún intervalo de moderado en el norte.

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