Toda Extremadura, excepto el sur de Badajoz, permanecerán este viernes en aviso amarillo por altas temperaturas

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MÉRIDA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por altas temperaturas en toda la comunidad autónoma de Extremadura, a excepción del sur de Badajoz, para este viernes, 14 de agosto.

Los avisos permanecerán activos entre las 13,00 y las 21,00 horas por máximas de 38 grados en todas las zonas afectadas, excepto en el norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez, que serán de 36 grados.

De cara al sábado no se esperan nuevos avisos por altas temperaturas en Extremadura.