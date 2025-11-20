Un total de 890.967 extremeños están llamados a las urnas el 21D en unas elecciones con subida del gasto a 7 millones

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en rueda de prensa junto a la secretaria general de Hacienda y Administración Pública, Inmaculada Núñez, para informar sobre la organización de las elecciones autonómicas del 21D - JUNTA DE EXTREMADURA

Un total de 890.967 extremeños están llamados a las urnas en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre (551.368 en la provincia de Badajoz y 339.599 en la de Cáceres), por encima de los 887.150 que compusieron el censo electoral de los comicios de 2023 en la comunidad.

De esta cifra total de electores para el 21D en Extremadura, 860.359 se corresponden con residentes en la comunidad y 30.608 con residentes en el extranjero (voto CERA), y que elegirán en su conjunto en 1.401 mesas electorales a 36 diputados de la Asamblea por la circunscripción de Badajoz y 29 por la de Cáceres.

Además, en las elecciones del 21D están llamados por primera vez a las urnas un total de 26.695 extremeños que han cumplido los 18 años desde la celebración de los anteriores comicios autonómicos en 2023, y que dentro del censo electoral global podrán elegir entre las 11 candidaturas presentadas por cada una de las provincias (10 de ellas coincidentes en las dos circunscripciones).

De igual modo, el gasto presupuestado para la celebración de las elecciones autonómicas sube a 7 millones de euros, y será asumido en su totalidad por la Administración regional al no contar con la aportación estatal que sí que se realiza en otras ocasiones en las que las elecciones autonómicas coinciden con otros comicios. Así, en 2023 el gasto en aquellos comicios ascendió a 2.848.309,95 euros.

Estos datos han sido facilitados en rueda de prensa ofrecida este jueves en Mérida por la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Elena Manzano, quien ha explicado además que el mayor de los gastos por las elecciones, con 3,7 millones de euros, se destina al servicio de recogida, procesamiento, difusión y publicación de resultados.

Además, se van a destinar 1,8 millones para el pago a trabajadores que presten su servicio el día de las elecciones. También se destinan algo más de 500.000 euros al contrato de material electoral; la adecuación del centro electoral que será la Escuela de Administración Pública; y al traslado de electores; y un millón de euros para los partidos que concurren a los comicios (cifra que se mantiene y que volverá a ser repartida como legalmente se establece en atención al número de votos y escaños logrados).

