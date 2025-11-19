Los extremeños podrán elegir entre 11 candidaturas en cada una de las circunscripciones de Badajoz y Cáceres

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los extremeños podrán elegir entre 11 candidaturas políticas en la provincia de Badajoz y otras 11 en la provincia de Cáceres en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

De esas 11 candidaturas por circunscripción 10 coincidirán tanto en Badajoz como en Cáceres. Mientras, únicamente concurrirá en la provincia cacereña la formación Extremadura Unida, y 'Escaños en blanco para dejar escaños vacíos' solamente lo hará por la circunscripción pacense.

De este modo se contempla en la relación de candidaturas presentadas ante la Junta Electoral Provincial de Badajoz y la de Cáceres, respectivamente, para el proceso electoral del 21 de diciembre en Extremadura, y que han sido publicadas este miércoles, día 19, en el Diario Oficial de la comunidad (DOE).

Así, según recoge Europa Press, en la provincia de Badajoz serán 11 las opciones a las que podrán votar los extremeños. En concreto, concurrirán en dicha circunscripción el PP (con Abel Bautista como cabeza de lista en la provincia, aunque será María Guardiola por Cáceres la candidata a la Junta); el PSOE (con Miguel Ángel Gallardo como candidato); Vox (con Ángel Pelayo Gordillo como número 1 en la candidatura en la provincia, aunque será Óscar Fernández Calle el candidato a la Presidencia de la Junta desde la lista de Cáceres); y Unidas por Extremadura (con Irene de Miguel como candidata a presidir la comunidad).

También concurren en la circunscripción pacense opciones como Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (con José Ignacio Segura Rama como cabeza de lista en la provincia); Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo (con Juan Viera Benítez como cabeza de lista); Juntos por Extremadura-Levanta Extremadura (encabezada en la provincia por Fernando Baselga); Por un mundo más justo (con Luis Blanco García encabezando la lista por la provincia); y 'Escaños en blanco para dejar escaños vacíos' (encabezada por Álvaro Gallego Suárez de Figueroa).

Igualmente, por la circunscripción de Badajoz concurren a las elecciones autonómicas el Partido Animalista con el Medio Ambiente (con María José Germán del Viejo como número 1 por la provincia); y Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura (encabezada por Gerardo Rubio Muñoz).

CIRCUNSCRIPCIÓN DE CÁCERES

A su vez, por la circunscripción de Cáceres concurren el PP (con María Guardiola como cabeza de lista en la provincia y candidata a presidir la comunidad); el PSOE (con Álvaro Sánchez Cotrina como número 1 en la circunscripción); Vox (con Óscar Fernández Calle como cabeza de lista en la provincia y candidato a la Presidencia de la Junta); y Unidas por Extremadura (con José Antonio González Frutos encabezando la candidatura por Cáceres).

Asimismo, en Cáceres la candidatura de Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo la encabezará Óscar Pérez Nevado; la de Ciudadanos-Partido por la Ciudadanía la lidera Miguel Ángel Julián Martín; la de Juntos por Extremadura-Levanta Extremadura la encabeza Raúl González Holgado; y Óscar Apeles Mussons Blázquez lidera la lista de Por Un Mundo Más Justo en la circunscripción cacereña.

A su vez, la lista de Partido Animalista con el Medio Ambiente la encabeza por Cáceres Adelaida Arabaolaza García; y la de Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura la lidera Mónica López Del Consuelo en la provincia.

Además, únicamente por la circunscripción cacereña concurrirá Extremadura Unida, con Pedro Cañada como cabeza de lista.