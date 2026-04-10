El transporte urbano por autobús aumenta un 8,9% en febrero en Extremadura, la mayor subida del país

Archivo - Autobús urbano en Badajoz en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús ha subido un 8,9 por ciento en febrero en Extremadura respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 1.263.000 pasajeros, frente a un aumento del 0,9 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Extremadura (+8,9%) País Vasco (+7,9%) y Castilla y León (+7,5%) han sido las que han registrado mayores subidas del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se han situado Galicia, Murcia y Madrid con retrocesos de un 3,9 por ciento, 3,6 por ciento y un 1,4 por ciento, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

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