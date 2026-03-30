Trasladado al hospital en estado grave un hombre de 84 años tras caer desde un andamio en Alburquerque

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MÉRIDA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 84 años de edad ha sido trasladado en estado grave hasta el Hospital Universitario de Badajoz tras sufrir una caída desde un andamio este lunes, día 30, en la localidad pacense de Alburquerque.

Se trata de un "accidente personal" que ha tenido lugar sobre las 13,00 horas, y como consecuencia del cual el varón herido presenta politraumatismos, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han trasladado una unidad medicalizada de emergencia del SES, y medios del centro de salud de Alburquerque.