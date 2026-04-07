Tres muertos y una herida grave en un choque frontal entre dos vehículos cerca de Campo Lugar

Accidente de tráfico en Cáceres - GUARDIA CIVIL DE CÁCERES

CÁCERES, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres de 66, 42 y 33 años han fallecido y una mujer de 35 años ha resultado herida grave en un choque frontal entre dos vehículos ocurrido pasados las 23,30 horas de este lunes cerca de la localidad cacereña de Campo Lugar.

El accidente ha ocurrido pasadas las 23,30 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba del choque frontal entre dos turismos en el kilómetro 14 de la EX-102.

A consecuencia del accidente han fallecido tres hombres de 33, 42 y 66 años de edad, al sufrir lesiones incompatibles con la vida, según ha precisado el Centro 112 de Extremadura, que señala que una mujer de 35 años ha resultado herida con politraumatismos, y ha sido trasladada en estado grave al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un equipo del punto de atención continuada de Miajadas, una unidad medicalizada de emergencias, otra de soporte vital básico y una ambulancia convencional, así como efectivos de la Guardia Civil, personal del cuerpo de bomberos del Sepei de Cáceres y el equipo de emergencias de carreteras de la EX-102.