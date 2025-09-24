Tres personas heridas en un choque con tres vehículos implicados en la CC-324, en Cáceres

Imagen del accidente en la CC-324 - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en un choque con tres vehículos implicados en la carretera CC-324, en Cáceres, a la altura del punto kilométrico 0,500.

La Central 062 de la Guardia Civil recibió un aviso del 112 sobre las 18,00 horas de este miércoles en la que informaba de este siniestro vial, tras lo que agentes del Subsector de Tráfico se desplazaron hasta el lugar.

Allí comprobaron que dos personas permanecían atrapadas en el interior de sus vehículos y tuvieron que ser excarceladas por los bomberos, ha informado la Guardia Civil.

Los agentes auxiliaron a los heridos, que han sido trasladados a centros hospitalarios, y han colaborado con los servicios sanitarios garantizando las condiciones de seguridad necesarias para su intervención.

Asimismo, para facilitar las labores de rescate y atención, se procedió al corte temporal de la vía.

Tras las primeras actuaciones, al lugar acudió la Policía Local de Cáceres, que llevará a cabo investigación para establecer las causas del accidente, al haberse producido dentro de su demarcación territorial.