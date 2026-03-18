UCE exige un descuento en la factura de la luz de 15 a 25 euros por el apagón del 28 de abril de 2025

Archivo - Las calles de la ciudad sin luz durante el apagón, a 28 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha reclamado un descuento en la factura de la luz por el apagón eléctrico general que se sufrió el 28 de abril de 2025 y estima que podría oscilar entre los 15 y los 25 euros.

En un comunicado, la organización asegura que la normativa vigente recoge el derecho de los titulares de los contratos de suministros a ser indemnizados con descuentos en la factura, cuando no se cumplan unos niveles "mínimos" en el suministro, puesto que las distribuidoras deben "garantizar la calidad del suministro eléctrico, medida, entre otros parámetros, por la frecuencia y duración de los cortes".

Además, UCE señala que estos descuentos de deben hacer efectivos en el primer trimestre del año siguiente a esos cortes. "Por eso, a las interrupciones que podamos haber sufrido a lo largo del año, se suman las horas que estuvimos sin luz ese 28 de abril, en el apagón que comenzó sobre las 12.30 horas y terminó, según donde viviéramos, entre las 16.00 y las 20.30 horas. En algunas zonas, la luz volvió todavía más tarde", ha señalado la asociación.

"Si tenemos en cuenta que, en los núcleos urbanos, el tiempo máximo que pueden sumar todas las interrupciones de duración mayor de tres minutos son cinco horas, prácticamente todos los extremeños podemos reclamar esa indemnización, que corresponde pagar a la distribuidora", ha agregado.

Para calcular el importe de la indemnización, UCE ha explicado que hay que tener en cuenta varios factores, como la duración de los cortes, su frecuencia, la ubicación de la vivienda y hasta el tipo de contrato.

Su estimación, basada en un hogar medio con una potencia contratada de 4,6 kilovatios por hora (kWh) y una interrupción anual de 11 horas, es que ese descuento estaría entre 15 y 25 euros, según el precio del kWh contratado.

A esta cantidad ha llegado por la aplicación de una fórmula fijada en la normativa vigente. Siguiendo el ejemplo anterior, y con un precio del kW de 0,15 euros, la fórmula sería de 4,6 kWh (potencia contratada) por 6 (número de horas de corte, en este caso, 11, menos el número de horas de corte permitidas en zona urbana, que son 5 horas) por 0,75 (cinco veces el precio del kWh contratado), lo que resulta en 20,70 euros.

La UCE ha elaborado un documento tipo, disponible en su página web, para que los extremeños conozcan el importe que pueden reclamar, ya que entiende que "no es una reclamación sencilla".