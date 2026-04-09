La UEx desarrolla un software para medir la actividad solar en observaciones históricas dibujadas a mano

Los investigadores Manuel Mateos y Pablo García - UEX

MÉRIDA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Escuela Politécnica y de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura (UEx) han creado 'SunBurst', una herramienta de código abierto diseñada para detectar y medir automáticamente las prominencias solares en imágenes escaneadas del disco solar, dibujadas a mano.

La investigación se centra en la obra de Eric H. Strach, médico y astrónomo, que entre 1969 y 2008 registró meticulosamente la actividad del Sol en sus cuadernos.

Así, durante 40 años, Strach documentó fenómenos como manchas, filamentos y, especialmente, protuberancias solares, ha informado la UEx en nota de prensa.

Estas protuberancias son grandes estructuras de plasma que pueden derivar en eyecciones de masa coronal. Si estas eyecciones alcanzan la Tierra, pueden causar desde auroras boreales hasta graves fallos en satélites, sistemas GPS y redes de suministro eléctrico.

Tal y como ha explicado Manuel Mateos Cruz, autor principal del estudio, la eyección de masa coronal más intensa registrada por los humanos es el Evento Carrington, en 1859.

"Tormentas mucho menos intensas que aquella han provocado problemas en satélites y en, por ejemplo, plantas hidroeléctricas, y se estima que los efectos de un evento como aquel serían devastadores para la civilización actual. Es por esto por lo que el estudio de la actividad solar se considera prioritario por parte de muchos gobiernos: saber cuándo pueden ocurrir eventos de este tipo permite tomar medidas anticipadamente", ha apuntado.

UNA HERRAMIENTA PRECISA, RÁPIDA Y EFICAZ

La principal novedad de 'SunBurst' radica en la automatización y rapidez de análisis de los dibujos, cuyo estudio tradicional requería de días de trabajo y que este novedoso software consigue en pocas horas.

Es un algoritmo que hace uso de herramientas de visión artificial para procesar las imágenes y extraer la localización y el tamaño de las protuberancias marcadas alrededor de la corona solar, guardando la información en un fichero de fácil lectura, como cualquier aplicación de hojas de cálculo.

Esta tecnología se encuentra en una primera fase de desarrollo, pero el equipo de investigación ya está trabajando en expandir su compatibilidad a otro tipo de dibujos que forman parte de este conjunto de datos.

"Lo más importante es que vamos a poder generar una gran cantidad de datos sobre observaciones antiguas del Sol que no estaban disponibles para la comunidad científica internacional", señala el investigador. "Ello permitirá grandes avances como mejorar las predicciones de actividad solar, que son importantes para gestionar la tecnología en nuestro planeta y otros aspectos críticos para nuestras sociedades", ha concluido.

Esta investigación es fruto del trabajo interdisciplinar de ingenieros informáticos del Grupo de investigación en Ingeniería de Medios de la Escuela Politécnica y los investigadores del Departamento de Física, José Manuel Vaquero y Víctor Manuel Sánchez Carrasco, del Grupo de investigación SPACE & EARTH SCIENCES de la Facultad de Ciencias.

El estudio ha sido publicado en la revista oficial del Comité de Investigación Espacial (COSPAR), organización científica internacional que promueve la investigación espacial, facilitando el intercambio libre de datos, información y opiniones entre científicos.

OBSERVAR EL COSMOS DESDE LA UEX

La Universidad de Extremadura ha desarrollado una labor "pionera" en acercar el estudio del cosmos en la región a través de sus dos instalaciones en los campus de Badajoz y Cáceres.

El Observatorio Astronómico de la Facultad de Ciencias (Badajoz), operativo desde el verano de 1997, destaca por su enfoque científico y técnico, permitiendo estudiar con precisión desde estrellas variables hasta la calidad del cielo nocturno y contaminación lumínica.

Así, hoy en día se utiliza para asignaturas de los grados en Física, como 'Técnicas de Observación en Astronomía' e 'Introducción a la Astrofísica', además de organizar actividades de carácter divulgativo abiertas al público no universitario, en especial centros educativos.

Por su parte, la Facultad de Formación del Profesorado (Cáceres) dispone de un Observatorio Astronómico, fundado en el año 1999, pero actualmente clausurado.

Estas instalaciones han sido creadas como una herramienta didáctica para los futuros docentes, sin embargo, su "adecuada actualización y puesta en funcionamiento resultan esenciales para recuperar su labor pedagógica, investigadora y divulgativa".

De esta manera, su pleno aprovechamiento permitiría impulsar colaboraciones con otras instituciones, mejorando la calidad y el alcance de los trabajos científicos e inspirando a la sociedad extremeña a valorar y proteger su excepcional patrimonio celeste.