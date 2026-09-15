La UEx recibe en el primer cuatrimestre del curso a 254 estudiantes internacionales, un 13% más que el año anterior

Alumnos internacionales que cursarán sus estudios en la Universidad de Extremadura en el curso 2026/2027 - UEX

CÁCERES 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Extremadura (UEx) ha celebrado en el Campus de Cáceres la jornada de bienvenida institucional a los estudiantes internacionales que se incorporan a la institución durante el primer cuatrimestre y el curso completo 2026/2027. Un total de 254 estudiantes procedentes de 19 países han elegido la UEx para desarrollar parte de su formación universitaria, lo que representa un incremento cercano al 13% respecto al año anterior, con 29 alumnos más.

El acto, celebrado en el Salón de Actos de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, ha contado con la participación de la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, Rocío Blas; la directora de Relaciones Internacionales, Inés Gallardo; el decano de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, Raúl Roncero; y el concejal de Relaciones con la Universidad de Extremadura del Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz.

Las jornadas de bienvenida tienen como objetivo facilitar la incorporación del alumnado internacional a la vida universitaria y ofrecerle la información y los recursos necesarios para desenvolverse tanto en los campus como en las ciudades que los acogen. Además de proporcionar una primera toma de contacto con la Universidad, estos encuentros buscan favorecer la integración académica, cultural y social de los estudiantes durante su estancia en Extremadura.

La vicerrectora de Estudiantes, Rocío Blas, ha destacado que de los 254 estudiantes internacionales que recibe la UEx, un total de 130 desarrollarán su estancia en Badajoz y 107 en Cáceres, mientras que 14 acudirán al Centro Universitario de Mérida y 3 al de Plasencia.

En su intervención, ha adelantado que al finalizar el curso académico podría superarse entre un 10% y un 15% la cifra aproximada de 400 estudiantes internacionales recibidos en cursos precedentes, aunque la evolución definitiva dependerá de las incorporaciones que se produzcan durante el segundo cuatrimestre.

Por centros, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud es la que recibe un mayor número de estudiantes internacionales, con 40, seguida de la Facultad de Filosofía y Letras, con 34. A continuación se sitúan la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, con 26, y la Escuela Politécnica y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con 24 estudiantes cada una. En el resto de centros, la acogida se sitúa, de manera general, entre los 7 y los 15 alumnos.

MÉXICO E ITALIA LIDERAN LA PROCEDENCIA

En cuanto al origen geográfico, la UEx registra este curso un equilibrio entre Europa, con 127 estudiantes, y el resto de territorios, también con 127. América Latina tiene un peso especialmente destacado, al aportar 123 de los 254 estudiantes internacionales que llegan a la Universidad.

México es el principal país de procedencia, con 99 estudiantes, seguido, dentro de la movilidad europea Erasmus, por Italia, con 61, y Francia, con 20. Colombia aporta otros 7 estudiantes. En total, el alumnado recibido procede de 19 países diferentes, entre los que también se encuentran China, Ucrania y Georgia.

También se reciben estudiantes procedentes de instituciones chinas al margen de los acuerdos con Chongqing, socio prioritario de la UEx. En concreto, llegan alumnos vinculados a la Jinggangshan University y a la China Foreign Affairs University, fruto de convenios de colaboración activados por la Universidad de Extremadura hace más de una década y que continúan favoreciendo el intercambio académico.

Respecto a la movilidad saliente, la vicerrectora ha señalado que la UEx envía este curso a 479 estudiantes a través del programa Erasmus. La institución continúa trabajando para reducir progresivamente la diferencia entre las cifras de movilidad entrante y saliente y reforzar el atractivo de Extremadura como destino universitario internacional.

Rocío Blas ha agradecido el trabajo de todas las personas que hacen posible la acogida y gestión de la movilidad internacional y ha animado a los estudiantes a aprovechar su estancia más allá de las aulas. "Os invito a vivir activamente la vida universitaria, a conectar con los estudiantes locales, compartir vuestra cultura y descubrir la cultura extremeña y las ciudades en las que vais a desarrollar vuestra estancia", les ha dicho.

Asimismo, ha explicado lo que implica estudiar durante un periodo en otro país, ya que, a su juicio, optar por una experiencia de movilidad demuestra un carácter "emprendedor y curioso" y una forma de enfrentarse a nuevas experiencias con entusiasmo.

UNA UNIVERSIDAD "DINÁMICA, ABIERTA Y MODERNA"

Por su parte, la directora de Relaciones Internacionales de la UEx, Inés Gallardo, ha reconocido los sentimientos encontrados que pueden acompañar a los primeros días de una experiencia internacional, desde la añoranza por lo que se deja atrás hasta la emoción de comenzar una etapa en un nuevo país y conocer una cultura diferente.

Ante esos primeros momentos de incertidumbre, Gallardo ha trasladado un mensaje de tranquilidad y confianza al alumnado recién llegado porque la UEx es una institución "dinámica, abierta y moderna, con una formación de alta calidad", ubicada además en ciudades que facilitan la convivencia, la integración y la socialización de los estudiantes.

El decano de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, Raúl Roncero, ha destacado el valor que aporta a la comunidad universitaria la convivencia entre personas formadas en diferentes sistemas educativos y procedentes de realidades diversas. "Que personas formadas en distintos sistemas educativos y realidades confluyan es una oportunidad para todos", ha señalado.

El decano ha animado a los estudiantes internacionales a conocer otros enfoques académicos, preguntar, participar y aportar sus propias perspectivas y opiniones durante su estancia. Asimismo, les ha invitado a reconocer la UEx como "un espacio para crecer académicamente", expresando su deseo de que esta experiencia les permita adquirir nuevas perspectivas y establecer nuevas amistades y vínculos con sus compañeros.

Por su parte, el concejal de Relaciones con la Universidad de Extremadura del Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, ha agradecido al alumnado internacional haber elegido Extremadura y Cáceres para desarrollar esta etapa de su formación y ha definido la capital cacereña como una ciudad "abierta, tolerante y acogedora".

Orgaz ha invitado a los estudiantes a descubrir y disfrutar de Cáceres durante un año especialmente significativo para la ciudad, marcado por la conmemoración del 40 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco y por sus aspiraciones Capital Europea de la Cultura en 2031.

El concejal ha destacado igualmente la ilusión con la que los estudiantes afrontan el comienzo de esta nueva etapa, una experiencia que, según ha señalado, puede transformar su trayectoria académica y personal. "Llevad a Cáceres en el recuerdo", ha concluido.

Tras la apertura institucional, ha continuado con el programa de bienvenida diseñado para facilitar la integración de los recién llegados. Las sesiones informativas abordaron aspectos clave para la estancia de los estudiantes, desde los servicios de la Unidad de Atención al Estudiante, hasta los trámites de extranjería a cargo de la Policía Nacional.

También participaron la asociación Erasmus Student Network (ESN UEx) y el Consejo de Estudiantes, ofreciendo una visión práctica de la vida académica y social en la universidad.