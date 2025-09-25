Unidas subraya que el PSOE deberá decidir los "pasos" a dar con Gallardo y pide centrarse en los problemas de la gente

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido al líder del PSOE en la región, Miguel Ángel Gallardo, que deje de "mirarse al ombligo" con sus temas judiciales para permitir a los partidos centrarse en los problemas de los ciudadanos.

Además, ha insistido en que, una vez la justicia dictamine lo que corresponda, deberán ser los propios socialistas los que determinen los "pasos" a dar con Gallardo, aunque entiende que habrá entonces que asumir "responsabilidades", y ha confiado en que los juzgados actúen "cuanto antes" para que los partidos puedan centrarse en hablar de las problemáticas de los extremeños.

"Yo creo que la sentencia que dictamine el tribunal tendrá seguramente que asumir el PSOE responsabilidades y decidir el PSOE qué pasos tiene que dar el señor Gallardo, y cuanto antes se haga yo creo que mucho mejor", ha espetado De Miguel a preguntas de los medios en una comparecencia este jueves en Mérida.

En este sentido, ha mostrado su deseo de que "ojalá" Gallardo deje de hablar de su situación judicial "y se centre en lo que interesa a Extremadura y los extremeños y extremeñas", porque con el "esperpento" y "espectáculo" generado al hilo de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz "los únicos beneficiados son la derecha y la extremeña derecha".

"A ver si es verdad. Pues ojalá no hable más ya de su situación judicial y se centre en lo que yo creo que interesa a Extremadura, a los extremeños y a las extremeñas, porque aquí los únicos beneficiados con todo este esperpento y este espectáculo es la derecha y la extrema derecha", ha sentenciado la portavoz de Unidas por Extremadura sobre Gallardo.

