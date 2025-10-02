Unidas ve a Guardiola "más centrada" en convocar elecciones que en solventar "problemas" de la región como el paro

El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías en rueda de prensa para valorar los datos de paro en septiembre - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha lamentado que la comunidad registre por segundo mes consecutivo un aumento en las cifras del paro y, tras incidir en que "en cuanto acaban las contrataciones de verano no hay alternativa de desempleo", ha reprochado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que esté "más centrada" en convocar elecciones que en solventar los "problemas" de la región.

Tras recordar que los sectores que más han aumentado en el desempleo son el Servicios y la Agricultura, ha señalado que ello confirma la "enorme dependencia" de la economía extremeña de la estacionalidad, y ha incidido en que "en cuanto acaban las contrataciones de verano no hay alternativa de desempleo".

En este caso, además, en rueda de prensa este jueves en Mérida ha ahondado en que las cifras del paro en Extremadura contrastan "mucho" con las del resto de España, ya que el desempleo en España ha disminuido en más de 4.900 personas y se han creado 31.500 empleos.

"Es la primera vez que el paro desciende en este mes desde el año 2007 y nunca se habían llegado a un septiembre con tantas personas contratadas en el conjunto de España, nada menos que 21,7 millones, y una reducción del número de parados que se ha situado en 2,42 millones, la cifra más baja también desde 2007", ha resaltado en alusión a la situación a nivel nacional.

Esto viene a constatar, a su juicio, que las políticas del Gobierno central "de izquierdas", como la reforma laboral o la subida del Salario Mínimo Interprofesional, "han reactivado la economía y mejorado la situación laboral y salarial de millones de personas en España", justo "lo contrario" de lo que según recuerda auguraban los partidos y economistas de derecha y ultraderecha.

