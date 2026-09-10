La Universidad de Extremadura inaugura el curso 26/27 con más de 60 titulaciones y unos 20.000 alumnos

BADAJOZ, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Extremadura (UEx) ha celebrado este jueves, día 10, en Badajoz la apertura solemne del curso académico 2026/2027, que contará con 64 titulaciones de grado, 15 de doble grado, 25 programas de doctorado y 45 másteres universitarios, varios de ellos interuniversitarios e internacionales.

Respecto al alumnado, serán unos 18.000 de grado, unos 2.000 de másteres y unos 1.000 de programas de doctorado, a falta de los datos que arrojen los nuevos llamamientos ordinarios y extraordinarios, como ha detallado el rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, que ha destacado que, con estos datos provisionales, mantienen los números del pasado año, y que un reto que se han marcado, ya alcanzado el pasado curso, es superar los 4.000 de grado de nuevo ingreso.

En estos momentos tienen más de 3.700 y esperan llegar o superar dicha cifra, ha apuntado, junto con que no se contemplan nuevas titulaciones "por el momento", aunque se estudian dos o tres nuevas, mientras que de cara al próximo curso prevén poner en marcha como novedad dos másteres oficiales que se van a impartir conjuntamente con cuatro universidades de la Alianza EU Green europea uno sobre nuevas tecnologías y el otro en torno a la empresa.

El acto ha contado con la presencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha trasladado a quienes estudian en la UEx que "esta tierra les necesita" y tanto su conocimiento, como su humanidad, imaginación, impaciencia y "esas ganas de cambiar las cosas", así como que, durante muchos años, se ha hablado del talento joven extremeño, "casi siempre unido a la despedida, como si formar buenos profesionales llevara inevitablemente aparejado verlos marcharse".

Ante ello, ha abogado por "empezar a contar otra historia" y por que quien quiera conocer el mundo lo haga o quienes opten por estudiar, trabajar, investigar o vivir fuera puedan hacerlo, "pero que también regresar sea una posibilidad, que construir una vida en Extremadura desde luego no suponga ninguna renuncia". Se trata, ha expuesto, de uno de los "grandes retos" que tienen por delante y una "grandísima responsabilidad" para quienes están gobernando.

(((Más información en Europa Press)))