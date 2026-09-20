La Universidad Popular de Cáceres abre este lunes la primera convocatoria de sus Talleres Abiertos del curso 2026-2027

Cartel de los Talleres Abiertos de la Universidad Popular de Cáceres para el curso 2026-2027 - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de la Universidad Popular, ha publicado la convocatoria de Cursos y Talleres Abiertos correspondiente al curso 2026-2027 con 26 actividades formativas.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, este lunes 21 de septiembre se abrirá el plazo para varios talleres, finalizando el día 23. En octubre se ofertarán nuevos cursos.

Esta primera convocatoria reúne 26 actividades formativas. El número total de plazas ofertadas es de 172, 67 de nueva creación y 105 de continuidad.

Las solicitudes podrán presentarse presencialmente, en la sede de la Universidad Popular (calle Doctor Fleming, 2), de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas, o en cualquiera de los restantes registros legalmente habilitados. Y electrónicamente, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Cáceres, durante las veinticuatro horas del día y hasta las 23,59 horas del último día del plazo correspondiente.

La concejala de Universidad Popular, Jacobi Ceballos, ha recordado que "el objetivo del programa es facilitar una formación cultural y práctica accesible; favorecer el desarrollo personal y creativo; impulsar la convivencia, la participación comunitaria y el envejecimiento activo; prevenir situaciones de aislamiento social; y promover el acceso de la ciudadanía a actividades educativas no formales".

La programación, ha añadido, "incluye propuestas de creación literaria, dibujo y pintura, caligrafía y rotulación, ilustración con aguadas, arte y costura, artesanía textil, calzado artesanal, albañilería, bordados, costura, jardinería, lengua extremeña, conocimiento de la ciudad, teatro, coro, fotografía, restauración de muebles, cerámica, forja artística y arte en vidrio, entre otras".

En concreto, este lunes se abrirá el plazo para inscribirse en los siguientes talleres: Creación Literaria I, Creación Literaria II y Creación Literaria III; Arte y Costura; Tertulia-Dinamización Activa Cultural; Dibujo y Pintura - grupo 1 (niveles 1 y 2); Dibujo y Pintura - grupo 2 (niveles 2 y 3); Caligrafía y Rotulación; Ilustración con aguadas; Artesanía Textil: macramé, fieltro y telares - mañana; Calzado Artesanal - nivel avanzado; y Artesanía Textil: macramé, fieltro y telares - tarde.

El consistorio ha destacado que es uno de los programas "más esperados" para la ciudad debido a la "gran acogida" que tiene entre los vecinos. "Nuestro objetivo es compartir espacios que hagan comunidad, que sean encuentros sociales a través de diferentes disciplinas y materias, pero que tienen un nexo común: ofrecer posibilidades de aprender y compartir lo aprendido en espacios de desarrollo y crecimiento personal", ha explicado Ceballos.

"Desde el inicio de la legislatura, el compromiso de este equipo de Gobierno ha sido potenciar la Universidad Popular, y así lo hemos estado haciendo. Ejemplo de ello es que hemos aumentando el número de plazas para que sean más los cacereños y cacereñas que puedan participar. Porque más allá del aprendizaje, son un lugar de encuentro y convivencia entre nuestros vecinos y vecinas", ha subrayado Ceballos.