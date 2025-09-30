La vacuna gratuita contra el rotavirus está disponible en los centros de salud para los nacidos a partir del 28 de julio

MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vacuna contra el rotavirus ya está disponible en los centros de salud de Extremadura para la inmunización de forma gratuita de los bebés nacidos a partir del 28 de julio de 2025.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha informado de que, por primera vez, la región incluye esta vacuna en el calendario oficial de inmunización infantil, algo que "marca un antes y un después" en favor de la equidad y de la protección de la salud.

"No vamos a permitir, nuestro gobierno no va a permitir que ningún niño se quede sin vacunar por motivos económicos. Esta promesa a día de hoy ya es una realidad. Desde ayer está disponible sin coste alguno esta vacuna para todos los bebés nacidos a partir del día 28 de julio de este año", ha puesto en valor.

De esta forma, en la rueda posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Manzano ha señalado que, hasta ahora y "por desgracia", muchas familias no podían acceder a esta protección por el "coste elevado" de la misma y que alcanza los 208,50 euros por niño.

La vacuna que se administra por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES) es Rotatec en tres dosis por vía oral a los dos, a los cuatro y a los seis meses de edad para prevenir la gastroenteritis aguda infantil, reducir las hospitalizaciones y evitar "todo tipo de complicaciones asociadas a esta enfermedad".

El SES ha comprado un total de 16.000 dosis, con una inversión de 1,5 millones de euros.

INMUNIZACIÓN CONTRA EL VRS

Por otra parte, la campaña de inmunización ante el Virus Respiratorio Sincitial, causante de la bronquiolitis y de la neumonía en menores, comenzará en la región este miércoles, 1 de octubre.

De esta forma, como ha informado Elena Manzano, se van a vacunar a los lactantes menores de seis meses y a los niños hasta los dos años con patologías de riesgo como cardiopatía, enfermedades neuromusculares o inmunodepresión grave.

Así, los recién nacidos serán inmunizados en los hospitales antes del alta, mientras que el resto van a ser inmunizados en sus centros de salud. Para esta campaña el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha adquirido 5.500 dosis con una inversión de 1,5 millones de euros.

"Quiero recordar que el anterior gobierno dejó sin vacunar a más de 4.000 niños. Dejó sin protección a 4.000 menores. Frente a ello, nuestro gobierno redobla su compromiso con la salud de los más pequeños, asume esos compromisos, cumple lo que promete y protege a lo más preciado de cualquier sociedad", ha aseverado.