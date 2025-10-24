Valdivia acoge el primer foro del II Otoño Municipalista como un espacio de diálogo y apoyo a los ayuntamientos pacenses

VALDIVIA (BADAJOZ), 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha inaugurado este viernes en Valdivia la primera de las citas del Otoño Municipalista, un foro de encuentro y reflexión promovido por el Área de Cooperación Municipal de la institución provincial que, en su segunda edición, consolida su vocación de espacio de diálogo y apoyo a los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia.

En el arranque de este foro ha estado presente la presidenta de la diputación pacense, Raquel del Puerto, que ha puntualizado que estas jornadas "sirven para dar respuesta a los grandes problemas de las entidades locales y para mostrarles que no están solas".

"Una vez más, la Diputación de Badajoz les tiende la mano para caminar juntas en una gestión ágil, resolutiva y eficaz, con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos", ha afirmado, a la par que ha recordado que el Otoño Municipalista se ha consolidado como "una herramienta de intercambio de conocimientos, inquietudes y asesoramiento entre técnicos de diferentes administraciones y las propias entidades locales".

En esta segunda edición, ha detallado, el programa se refuerza con la participación de ponentes de reconocido prestigio que ayudarán a afrontar "con solvencia" los retos del municipalismo y a mirar con confianza al futuro de nuestros pueblos.

También ha destacado la autonomía y financiación de los municipios como ejes de la jornada inaugural en Valdivia, porque creen en la importancia de acompañar a las entidades locales menores en su desarrollo y en sus relaciones con las entidades matrices.

PLAN AVANZAMOS

Raquel del Puerto ha aprovechado su intervención para anunciar que el Plan Diputación Contigo pasará a denominarse Plan Avanzamos, una iniciativa que contará con 12 millones de euros y cuya convocatoria se publicará en los próximos días.

"La Diputación de Badajoz no quiere quedarse atrás en el camino del progreso de las entidades locales. Queremos avanzar junto a todos los municipios para lograr una provincia más igualitaria, cohesionada y sostenible", ha aseverado.

Al mismo tiempo, ha resaltado que la diputación ya trabaja en la elaboración de los presupuestos provinciales de 2026, que "entrarán en vigor el 1 de enero, sin perder ni un solo día", y "servirán de espejo para que los ayuntamientos preparen los suyos con antelación y rigor".

Finalmente y dado el espíritu de continuidad que caracteriza a estas jornadas, Del Puerto ha concluido su intervención reafirmando el compromiso de la diputación con los municipios y sus alcaldes. "Debemos ofrecer herramientas, como estas jornadas, y seguir trabajando juntos y unidos para continuar avanzando hacia un municipalismo que mejore los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos", ha destacado.

El acto de inauguración, celebrado en el Centro Cultural de Valdivia, ha contado con la presencia de la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto; junto al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el presidente de la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM), Antonio Martín; o el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) y alcalde de Olivenza, Manuel José González.

También han estado presentes la presidenta de la Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura (Felmex) y alcaldesa de Hernán Cortés, Judith Olivares; y el alcalde anfitrión de Valdivia, Diego Corraliza, entre otras autoridades locales y provinciales, así como el vicepresidente primero, Juan María Delfa, y los diputados provinciales Paqui Silva, Cristian Maldonado, Satur Alcázar y Manuel Gómez.

Las próximas sesiones del Otoño Municipalista se celebrarán en Mérida y Badajoz, según ha señalado la diputación pacense en nota de prensa, donde se abordarán temas como la sostenibilidad urbana, las reglas fiscales y la función pública local.

MESA REDONDA CON EXPRESIDENTES

Tras el acto inaugural, se ha celebrado una mesa redonda que ha reunido a los expresidentes de la Diputación de Badajoz Ramón Ropero, Juan María Vázquez, Valentín Cortés y Miguel Ángel Gallardo, y a la actual presidenta, Raquel del Puerto, en un debate ha estado moderado por el secretario general de la institución, Enrique Pedrero Balas.

En este encuentro, se han abordado los avances y desafíos del municipalismo en la provincia en las últimas décadas y, en concreto, Ramón Ropero ha señalado que "gracias a las diputaciones los pequeños municipios están bien", al tiempo que ha apuntado que el futuro de estas administraciones intermedias "será el que nosotros queramos, si está claro que no hay ningún ayuntamiento que pueda decir que le han discriminado desde la Diputación de Badajoz por su color político".

Juan María Vázquez ha admitido que "el municipalismo siempre ha estado relegado" y ha recordado que le tocó vivir una "época de carencia, pero con la ilusión de hacer cosas". Asimismo, ha puesto en valor "el modelo de la Diputación de Badajoz" como ejemplo de institución provincial "útil".

A su vez, Miguel Ángel Gallardo ha querido destacar que, con la institución provincial pacense, se ha podido poner en valor el "papel transformador del municipalismo, generando igualdad" y que, para ello, lo vital ha sido "estar muy en el territorio" y apostar por desafíos como la digitalización.

Por último, Raquel del Puerto ha valorado que los retos en cada etapa son "muy diferentes" y, en este sentido, se ha comprometido a completar esa transformación digital iniciada por Gallardo con la complementación de la inteligencia artificial. Además, se ha mostrado "convencida" de que el municipalismo tiene futuro, "y ahí siempre estará la Diputación de Badajoz para que así sea, siendo los alcaldes y las alcaldesas los que deben defender sus valores y su utilidad".