El Valle del Ambroz celebra la Feria de la Cereza y la Ciruela del 15 al 18 de mayo en Casas del Monte y Segura de Toro

Cartel de la III Fiesta de la Cereza del Valle del Ambroz, que se celebra del 15 al 18 de mayo de 2026 en Casas del Monte y Segura de Toro (Cáceres). - ASOCIACIÓN AMIGOS DEL AMBROZ

PLASENCIA (CÁCERES), 9 (EUROPA PRESS)

El Valle del Ambroz se prepara para celebrar la III Feria de la Cereza y la Ciruela del 15 al 18 de mayo en los municipios de Casas del Monte y Segura de Toro.

El evento está organizado por la Asociación Amigos del Ambroz y el objetivo es reivindicar la importancia del cultivo de la cereza en la comarca y potenciar el turismo rural.

Esta edición contará con numerosas actividades, como una ruta senderista solidaria, prevista para el domingo 18 de mayo, a las 09,00 horas, y cuyo punto de partida será la Plaza de los Morales de Casas del Monte. Recorrerá los castaños del Temblar e incluirá un obsequio de un vasito de cerezas y botella de agua.

También habrá una ruta a caballo, en colaboración con la Asociación Ecuestre de Casas del Monte, un mercado tradicional, talleres, música, una caldereta de cabra, una cata de productos y ruta de tapas. La asociación explica, en un comunicado, que las jornadas están pensadas para disfrutar de territorio y los productos de la comarca.

El pregón, que se realizará el sábado 16 de mayo a las 12,30 horas en la Plaza Mayor de Segura de Toro, correrá a cargo de Karina Bernasconi Díaz, copropietaria de Espagry Ibérica, empresa de transformación de fruta industrial.

Además, se realizará un homenaje a los voluntarios que ayudaron en la extinción de los incendios que el verano pasado afectaron a la comarca y se presentará el periódico 'El Agricultor del Valle del Ambroz'.

"EXCELENTE COSECHA"

La asociación remarca en su comunicado que el Valle del Ambroz no tiene la proyección exterior que posee el Valle del Jerte en materia de cereza. De ahí que en 2024 se comenzase a celebrar esta feria, donde se reivindica que el Ambroz cuenta, igualmente, con una producción relevante y con un tejido social y empresarial ligado a estos cultivos.

En su primera edición, el certamen ya se presentaba como una nueva fiesta nacida para enseñar la actividad y el impacto en torno a estos frutos en la comarca, una esencia que se mantiene en esta tercera edición que "aspira a consolidar el evento como una herramienta de promoción territorial en un año en que se espera una excelente cosecha de cerezas, ciruelas y fresas", concluye la organización.