Vara apuesta por las cooperativas como la "mejor herramienta" para que se asienten empresas en el mundo rural

Publicado 18/05/2019 12:36:08 CET

MONTEHERMOSO (CÁCERES), 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido el mundo cooperativo como la "mejor herramienta" para que se asienten empresas en el ámbito rural de la comunidad autónoma.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de visitar Montehermoso (Cáceres), acompañado por la candidata local, María del Mar Mateos, Fernández Vara ha señalado que este municipio "conoce bien el mundo cooperativo".

Tras recordar que en la presente legislatura se ha aprobado en la Asamblea la Ley de cooperativas, se ha comprometido a desarrollarla en los próximos cuatro años, porque considera que este sector es "la mejor explicación al crecimiento ordenado" en siglo XXI, especialmente en determinados sectores de la agricultura.

"Quienes venden son muchos y quienes compran son pocos", ha dicho, en referencia a la gran distribución, y para ello es necesario estar "unidos", así como también ha abogado por la incorporación de la mujer al mundo cooperativo y por la formación de los cargos directivos de las cooperativas.

Vara, que a reiterado su "firme compromiso" con el modelo cooperativo, ha reconocido que en el pasado se han producido en Extremadura "fracasos" en este sector, pero ha defendido que el modelo está "lleno de posibilidades".

Así, ha manifestado que son "la mejor de las herramientas para que en el mundo rural extremeño se asienten empresas", en este caso de economía social, para dar "una respuesta adecuada en un mundo tan competitivo" como el actual.

Así, en un escenario económico en el que se vive una guerra comercial "explosiva" entre EEUU y China, ha advertido que quien vea la realidad "a través del mercado de abastos de su pueblo, está fuera de juego", por lo que ha abogado por fomentar la unión, y hacerlo "de arriba a abajo", y no al contrario, que cree el motivo por el cual "descarriló" algún proyecto en el pasado.

LA HONESTIDAD COMO "COMPORTAMIENTO VITAL"

Por otro lado, ha señalado que le sorprende que algunos partidos propongan la honestidad y la decencia como si fueran "meras medidas", cuando considera que se trata de "comportamientos vitales: o se es, o no se es".

Fernández Vara se ha declarado defensor de que "el mayor patrimonio de la ciudadanía para cambiar sus vidas es la política", por lo que los representantes públicos han de ser transparentes: "no se puede proponer la honestidad, hay que ser honesto en todos y cada uno de los comportamientos de nuestra vida, hay que practicar la ética pública".

"La transparencia no tiene que ser una medida, tiene que ser una actitud ante la vida", ha reafirmado, ante lo que ha añadido que los ciudadanos deben conocer lo que los políticos tienen, ganan o compran, lo cual es "el costo que tiene la política". "El que no está dispuesto a ello, no se puede dedicar a esto", ha añadido.