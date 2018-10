Vara cree que la gente echa "en falta" que se juzgue al Gobierno por sus hechos y "no por la historia de sus ministros"

Publicado 28/09/2018 13:51:34 CET

MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado este viernes que "la gente está echando en falta" que al Gobierno presidido por Pedro Sánchez "alguien intente juzgarlo por lo que hace" y "no por la historia de sus ministros".

Así, preguntado en rueda de prensa por si las últimas informaciones relativas a los ministros de Justicia, Dolores Delgado, y de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, entre otras, podrían provocar la caída del Ejecutivo central, Vara ha indicado que "eso habrá que valorarlo en su justo término".

"Aquí nadie está hablando de lo que se está haciendo; y que le pregunten a la gente de más de 50 años que cobra subsidios, a aquellos que reciben la sanidad y no la recibían, a todos aquellos que están siendo receptores de las consecuencias de las medidas que el Gobierno está tomando", ha espetado Vara.

A este respecto, el jefe del Ejecutivo extremeño ha vaticinado que "igual" cuando la gente vaya a votar "piensa más en lo que el Gobierno ha hecho que por lo que hicieron sus ministros hace 20 años" y, ha añadido, "se mueven más por lo que el Gobierno ha hecho que por lo que ocurre".

"Por eso dicen: cómo va a salir una encuesta tan buena (en referencia al CIS) con lo que está pasando; es que igual hay mucha gente que valora lo que el Gobierno pueda estar haciendo, que en España se produjera un cambio y que dejáramos el fango para poder ir hacia políticas de cambio que piensen de verdad en los ciudadanos", ha apostillado.

IRREGULARIDADES, ILEGALIDADES Y OTROS HECHOS

Por otra parte, interpelado por las informaciones sobre el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, Vara ha indicado que él es "de los que separan perfectamente irregularidades, ilegalidades y hechos que pueden cometerse que no sean ni ilegales ni irregulares", los cuales, ha dicho, "forman parte de la conciencia individual" y están "en el entorno de los comportamientos personales y que cada uno entienda".

"No puede ser nunca igual lo ilegal que lo irregular, y lo irregular que lo que no es ni ilegal ni irregular y que forma parte de comportamientos personales que pueden gustar más o menos pero que no están en el campo de lo ilegal ni lo irregular", ha espetado.

A este respecto y preguntado por las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien dejó abierta la puerta a debatir una posible regulación de la libertad de expresión a nivel europeo para combatir, por ejemplo, noticias falsas, Vara ha considerado que "eso forma parte del mundo en el que vivimos y resulta muy difícil combatirlo".

"¿El desarrollo pendular de nuestro país es bueno o malo? Que hayamos pasado de que el presidente del Gobierno le puede dirigir un whatsapp a un presunto delincuente y no pasa nada, a que porque una ministra tiene un máster en el que faltó un trimestre a clases tenga que dimitir, es un péndulo", ha valorado Vara.

De este modo, ha afirmado que esto no le parece "ni bien ni mal" porque "es lo que es, es la realidad", y ha asegurado que si tiene que elegir prefiere "esto que aquello", es decir, que le gusta "una sociedad que es exigente con la clase política".

"Si tengo que elegir entre una sociedad excesivamente tolerante respecto de comportamientos anómalos u otra exigente, yo prefiero la exigente aunque ello conlleve al ejercicio de transparencia que llevamos en Extremadura haciendo mucho tiempo", ha aseverado Fernández Vara, quien ha señalado que esta transparencia es "la consecuencia de una sociedad que ha cambiado".

Una sociedad, ha proseguido, que "antes era o tenía mucha ingenuidad respecto de las cosas que ocurrían" y ahora "eso se ha terminado". "Y el que no lo entienda, chico pues no podrá dedicarse a esto; por eso hay que venir con las manitas muy limpias y con la historia muy clara, esto es así", ha soltado.

ENERGÍAS RENOVABLES

Por otra parte, interpelado por la subida de la factura de la luz, el presidente extremeño se ha mostrado confiado en que las medidas que se tomen "en los próximos meses" y que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "ya se ha comprometido a presentar" como la Ley de Cambio Climático y otras "muy concretas" como "la desaparición" del impuesto que grava una parte de lo que se paga en el recibo de la luz, "sea para que el costo disminuya", ha indicado.

A este respecto, Vara ha defendido que apostar "por las energías renovables es una apuesta por el abaratamiento del consumo eléctrico" ya que, según ha afirmado, el coste mega vatio-hora "se puede ver sensiblemente reducido" con las renovables porque "van a ser más baratas".

"Eso es lo que le preocupa a la gente, la ciudadanía puede tener interés en conocer cómo se ha comprado un ministro el chalé de la playa, pero le importa mucho más que el mes que viene o el siguiente vaya a ver reducido el recibo de la luz en un 4, 5 o 6 porque es lo que realmente le afecta", ha espetado.

Así, se ha referido a las "dos Españas de ahora", una la del "microclima madrileño, la almendra madrileña" en la que "están con estas cosas de la vida y milagros de los ministros" y "la del resto de la ciudadanía que está ocupada y preocupada porque el Gobierno siga haciendo cosas para resolver su vida", ha concluido.