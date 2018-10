Vara destaca que Extremadura no es Garoña ni Zorita y que "o está la alternativa" o Almaraz "no se cierra"

Publicado 26/09/2018 12:53:13 CET

BADAJOZ, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que Extremadura no es ni Garoña ni Zorita y que, o "está la alternativa" para la Central Nuclear de Almaraz, "o no se cierra".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que este pasado martes se ha discutido en la Asamblea sobre Almaraz, en relación a lo cual ha defendido que "nadie tiene ninguna duda" de que "lo nuclear es pasado" y que ya se verá "cuánto durará", por lo que se deberá elaborar una Ley de Cambio Climático y establecer un calendario de cierres "adecuado de las nucleares" para que el mercado energético español "lo pueda ir asumiendo".

"Evidentemente yo no voy a permitir que se tome ninguna decisión sobre nada que sea nuclear para Extremadura sin que la alternativa esté; nosotros no somos ni Garoña ni Zorita, ¿eh? Yo no voy a permitir que me prometan, o está la alternativa o no se cierra", ha asegurado, para agregar: "no quiero pasarme la vida abrazado a un almacén de residuos nucleares, pero entiendo que la alternativa tiene que estar antes de que se tome ninguna decisión".

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones durante la conferencia que ha pronunciado en el marco del coloquio Foro Hoy Banco Santander celebrado en la mañana de este miércoles en Badajoz y que también ha contado con la presencia de portavoz y responsable de Relaciones Institucionales de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña; la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, o el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, entre otras autoridades.

(Habrá ampliación)