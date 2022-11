Vara dice que no le gusta "nada" de lo que le guste al independentismo pero reconoce un "escenario diferente"

CAMINOMORISCO (CÁCERES), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que no le gusta "casi nada" de lo que le guste al independentismo, pero ha reconocido que hay un "escenario diferente" en el que el independentismo y el 'procés' se ha "roto".

Vara ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios por la propuesta del Gobierno de derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados.

"A mi casi nada de lo que le gusta a los independentistas me agrada. Eso por principio y por un cierto nivel de convicción después de mucho tiempo y porque además creo que el socialismo democrático y el nacionalismo, los nacionalismos y los independentismos se toman el chocolate de espalda", ha aseverado.

En esta línea, Fernández Vara ha recordado que con el actual Código Penal, el que "ahora parece que defienden algunos", hace cinco años al gobierno del Partido Popular le hicieron "dos referéndum de independencia y una declaración unilateral de independencia".

"Con ese mismo Código Penal los que lo hicieron se fugaron de España y con ese mismo Código Penal los que lo hicieron se fugaron de España y además no han vuelto ni hemos podido hacer que volvieran. Con lo cual yo creo que alguna cosa, con el Código Penal actual pone de manifiesto que hay cosas que hay que cambiar", ha aseverado.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha realizado estas declaraciones tras participar en la inauguración de la VIII Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes, en Caminomorisco (Cáceres).

INTERÉS ELECTORAL

De la misma forma, Vara ha abundado en que el "problema" que tiene España "sigue siendo" que cuando hay temas "tan trascendentales" se puede observar que "se acude a mirarlos desde el puro y duro interés electoral".

"Ahora ni es España lo que se rompe, porque lo que se ha roto es el independentismo y el 'procés', esa es la realidad. Es decir, cuando gobernaba el PP la amenaza estaba sobre España y era una de las principales preocupaciones de los españoles, hoy es una de las por encima de las 40, por lo tanto ha desaparecido de la gran preocupación y sobre todo lo que se ha roto es el independentismo", ha aseverado.

De la misma manera, ha afeado algunas críticas de miembros del PP al emplear el término "traición" en relación a la propuesta de derogación del delito de sedición. "¿Los traidores a qué y a quién?. ¿Los traidores a qué y a quién? Porque no hay mayor traición que el haber permitido que a tu país le hagan un referéndum ilegal sin haberte coscado y no hay mayor traición que le hayan hecho una declaración unilateral de independencia y los que lo hicieron además se fugaron de aquí", ha sostenido.

Por ello, y en su opinión, los 'populares' bien harían en "pedir disculpas" por haber sido "tan absolutamente negativos cuando gobernaban" e intentar ahora "contribuir en lo que es un tiempo diferente, absolutamente diferente, en el que el independentismo ha periclitado, el 'procés' ha periclitado y estamos ante una etapa absolutamente distinta y diferente".

"¿Ellos por qué siguen agarrados a aquel momento?. Sencillamente porque hay elecciones en seis meses. Si las hubiera dentro de tres años estaríamos hablando de cosas diferentes", ha considerado

De igual forma y preguntado por si esta decisión podría perjudicar al PSOE de cara a las elecciones, Fernández Vara ha indicado que hay muchísima gente en este país que entiende que hoy se está "muchísimo mejor" que hace cinco años, ya que en ese momento España estaba en un "severo riesgo de que una parte de España se pudiera separar".

También ha asegurado que "todo esto necesita un poquito de tiempo para explicarlo", ya que "si todo es un sí o un no pues evidentemente en la España del sí o del no el que no esté donde está uno es un traidor". "Los carnet de traidores los reparten aquellos que en su momento fueron incapaces de resolver una de las grandes traiciones que se hizo a este país que fueron dos referéndum de independencia y una declaración unilateral de independencia".

También, y preguntado por si ganan los independentistas tras la propuesta de derogar el delito de sedición, el presidente extremeño ha afirmado que los independentistas piden amnistía y un referéndum de autodeterminación y, en este caso, "no hay ni amnistía ni referéndum de autodeterminación", además de considerar que "no es verdad" aquellos que piensan que "esto es la aspiración de los independentistas".

"La aspiración de los independentistas es la amnistía y el referéndum de autodeterminación y cuando todo esto ocurrió, cuando todo esto ocurrió, hubo un partido, entonces en la oposición y hoy en el gobierno, que se puso a disposición del presidente del Gobierno incondicionalmente", ha apostillado.

De esta forma, ha contrapuesto que entonces Pedro Sánchez se puso "incondicionalmente" al servicio del Partido Popular y de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. "Comparen ustedes aquella situación con ahora, antes colaboración absoluta y ahora insultos permanente, y esa es la diferencia", ha sostenido.