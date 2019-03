Vara dice que el PSOE es "el único partido que sabe hacia dónde debe ir España" y el resto está "como pollo sin cabeza"

Publicado 20/03/2019 22:30:04 CET

TORREMEJÍA (BADAJOZ), 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado este miércoles que el PSOE es "el único partido que sabe dónde tiene que ir España", mientras que el resto de partidos están "como pollo sin cabeza".

En ese sentido, ha señalado que en "la derecha están peleándose entre ellos discutiendo sobre si hay que tener pistola o no, retrocediendo en derechos de las mujeres, discutiendo sobre las banderas", y ante esta situación, el PSOE "es el partido que más se parece a los españoles", ya que ahora "hay partidos hablando de España, pero no de los españoles", ha dicho.

"Mis banderas son la escuela pública, la caja única de las pensiones, la sanidad pública", que a juicio del dirigente socialista extremeños "son las banderas que hay que defender, las otras también, pero sobre todo las banderas que nos hacen iguales".

Vara ha realizado estas declaraciones en la tarde de este miércoles en la presentación de la candidata socialista a la alcaldía de la localidad socialista de Torremejía, María Luisa Romero, donde ha asegurado que "es una barbaridad lo que el PP hizo con los más débiles", ya que "durante 8 años de gobierno del PP el salario mínimo interprofesional estuviera a la cola de Europa".

Por todo ello, "es un orgullo que hoy ese salario lo haya puesto con Pedro Sánchez a la cabeza de Europa", ha señalado Fernández Vara en este acto, que ha contado, además, con la presencia del alcalde de Mérida y candidato socialista a la reelección, Antonio Rodríguez Osuna, y el candidato socialista al Congreso de los Diputados, Valentín García, según informa el PSOE en nota de prensa.

NECESITA "DIEZ AÑOS DE GOBIERNO DEL PSOE"

En su intervención, el líder de los socialistas extremeños ha asegurado que "los próximos 60 días definirán nuestros próximos 10 años", tras lo que ha reafirmado que "España necesita 10 años de gobiernos del PSOE para hacer todas las trasformaciones pendientes", entre los que ha citado la transición ecológica, lucha contra el cambio climático, algo que "lo vamos a pelear y lo vamos a conseguir y nos va a ir bien".

Sobre la región, Vara ha explicado a los asistentes al acto que en la actualidad Extremadura "es la región en la que más fácil es montar una empresa", algo que según ha dicho, "no ha sido sencillo porque a la derecha le da miedo lo nuevo y hay una izquierda que no entiende que estamos en política no para que no haya ricos, sino para que no haya pobres".

En ese sentido, el dirigente socialista ha apuntado que "a la derecha le diré en campaña que ya la conocemos que cuando tuvo que cuadrar los números lo hizo a costa de los más débiles, haciéndole daño a los que solo tienen en la política su esperanza de vida", algo que hizo "con la ayuda de IU, que vienen ahora como si no pasase nada", tras lo que ha señalado que no va a olvidar "todo el daño que se le hizo a los más débiles".

HUMILDAD, ILUSIÓN Y TRABAJO

Por su parte, la candidata socialista a la alcaldía de Torremejía, María Luisa Romero, ha agradecido el apoyo de los socialistas de Torremejía y ha asegurado que "los valores que me mueven a luchar para ser la primera alcaldesa de esta localidad la humildad, la ilusión y el trabajo".

Además, se ha mostrado convencida de que el trabajo de los socialistas en la oposición, la renovación de las listas en un 70 por ciento y la ilusión "hará que a partir del 26 de mayo podamos servir a los vecinos, trabajar por ellos ofreciendo nuestras manos solo para mejorar la vida de nuestros vecinos desde el gobierno local".

Por último, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado que "Torremejía sufre actualmente un alcalde que no se preocupa por sus vecinos, solo por sus intereses personales", tras lo que ha aseverado que los tiempos de los "caciques en los pueblos se han acabado y que el mucho o poco empleo que se crea en un pueblo no debe depender del carnet político de nadie".