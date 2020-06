Vara subraya que Felipe González "no necesita que lo defiendan" porque "lo defiende su historia y su trayectoria"

MÉRIDA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este viernes que el ex secretario general del PSOE y ex presidente del Gobierno Felipe González "no necesita que lo defiendan" porque "lo defiende su historia y su trayectoria".

"En la vida, los políticos al final somos la huella que dejamos en la vida de las personas; si ha habido alguien que ha dejado una profunda huella en la vida de las personas en este país se llama Felipe González Márquez", ha remarcado Vara.

Así, a preguntas de los periodistas durante un encuentro con los medios previo a su visita a la Casa del Anfiteatro de Mérida, el regidor extremeño ha destacado que González es "un referente político y vital" y también "es el padre de que estemos en Europa, de las pensiones no contributivas, del Sistema Nacional de Salud y de tantas cosas que permitieron a España entrar a la modernidad".

"Si hay un político que con la edad que tiene sigue siendo joven, es él; yo que hablo con muchísima frecuencia con él percibo una visión del mundo como no se la he visto tener nunca a nadie, que habla de la política global como nosotros podemos hablar de nuestros barrios", ha manifestado.